В Донецкой области 9 населенных пунктов остались без воды

Вчера, 7 августа, вечером произошел порыв на магистральном трубопроводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода.

Как сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса», в результате без водоснабжения остались населенные пункты Дружковка, Константиновка, Новгородское, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка, Екатериновка, Яблуновка, Александро-Калиново. А в Краматорск подача воды сокращена на 30%.

В компании сообщают: «Ремонтные бригады сразу же выехали к месту аварии. До 24 часов велись земляные работы. Был обнаружен разрыв по сварочному шву длиной 4,5 метра. С 24 часов до 5.30 выполнялась подгонка сегментов. В 6.00 начались сварочные работы по наложению сегментов на поврежденный участок трубопровода».