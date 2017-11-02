В Донецкой области диверсант пытался подорвать железнодорожную подстанцию
2.11 в 12:04
В Покровском районе Донецкой области силовики задержали диверсанта, который пытался подорвать железнодорожную станцию, которая обеспечивает работу железной дороги в зоне проведения АТО.
По информации пресс-центра СБУ, жителя Краматорска курировали из России и ЛНР. С ним провели специальные учения по обращению со взрывчаткой и провели соответствующий инструктаж.
Диверсанта задержали, когда он закладывал самодельное взрывное устройство в эквиваленте 4,5 килограмма тротила.
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2017-11-02 12:04:00
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2.11 в 11:33