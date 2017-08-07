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В Донецкой области двое 12-летних девочек попали в больницу с алкогольным отравлением

7.08 в 11:02

В Славянске Донецкой области в больницу с алкогольным отравлением попали две 12-летние школьницы.

Как выяснилось, девочки в выходные употребляли слабоалкогольные напитки, которые купили в магазине. В результате хмельное «веселье» закончилось на больничной койке, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В отношении реализатора, которая продала несовершеннолетним алкоголь, будет составлен административный протокол, а вот владельцу магазина грозит штраф от 6 тысяч гривен и, возможно, лишение лицензии.

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2017-08-07 11:02:00
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