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В Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна на 5 этаже

9.08 в 16:36

Сегодня в Краматорске из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпал мальчик, которому 1 год и 2 месяца. Его мать и отчим в это время были в другой комнате. По словам соседей, они злоупотребляют алкогольными напитками.

К счастью, малыш упал на дерево, которое растет возле окна, поэтому отделался ссадинами и синяками, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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2017-08-09 16:36:00
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