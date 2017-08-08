В Донецкой области горел заброшенный кинотеатр
8.08 в 08:12
Вчера, 7 августа, в Покровске произошел пожар в здании неработающего кинотеатра «Мир».
В здании 2 этажа общей площадью в 750 квадратных метров, поэтому возгорание пришлось тушить с помощью семи единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Место происшествия оцепили, движение транспорта на этом участке перекрыли.
Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.
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2017-08-08 08:12:00
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