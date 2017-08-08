В Донецкой области горел заброшенный кинотеатр

8.08 в 08:12

8.08 в 08:12

Вчера, 7 августа, в Покровске произошел пожар в здании неработающего кинотеатра «Мир».

В здании 2 этажа общей площадью в 750 квадратных метров, поэтому возгорание пришлось тушить с помощью семи единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Место происшествия оцепили, движение транспорта на этом участке перекрыли.

Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.