В Донецкой области горел заминированный лес
21.08 в 14:07
Вчера, 20 августа, около 10 часов произошел пожар на территории Краматорского лесничества на горе Карачун.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, прибывшие на место происшествия спасатели столкнулись с проблемой: территория, где находится лес, заминирована, что подтверждают соответствующие таблички.
Наличие неразорвавшихся боеприпасов подтвердили представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust».
Лишь в 14 часов огонь перешел на безопасный участок, и пожарные приступили к тушению. Возгорание было окончательно ликвидировано в 21:30.
Огонь уничтожил 4 га смешанного леса и 4,5 га сухой травы.
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2017-08-21 14:07:00
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