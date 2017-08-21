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В Донецкой области горел заминированный лес

21.08 в 14:07

Вчера, 20 августа, около 10 часов произошел пожар на территории Краматорского лесничества на горе Карачун.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, прибывшие на место происшествия спасатели столкнулись с проблемой: территория, где находится лес, заминирована, что подтверждают соответствующие таблички.

Наличие неразорвавшихся боеприпасов подтвердили представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust».

Лишь в 14 часов огонь перешел на безопасный участок, и пожарные приступили к тушению. Возгорание было окончательно ликвидировано в 21:30.

Огонь уничтожил 4 га смешанного леса и 4,5 га сухой травы.

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2017-08-21 14:07:00
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