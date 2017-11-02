В Донецкой области хотят создать «черный список» и лишать лицензий недобросовестных фирм-подрядчиков

Вчера в Торецке прошло выездное заседание Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, которое провел вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Местные власти выступили с предложением создать «черный список» фирм-подрядчиков, которые недобросовестно относятся к работе и не выполняют заказы. И Геннадий Зубко поддержал эту идею.

«Предложение Донецкой областной госадминистрации по созданию так называемого черного списка недобросовестных фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктурных объектов, будет поддержана. И такие фирмы, которые выиграли через ProZorro благодаря предложенной ими низкой цене и завалили работы на объектах, будут лишаться лицензий», - написал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.