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В Донецкой области на блокпосту умер полицейский

11.08 в 16:00

Сегодня на блокпосту в Марьинке во время выполнения служебных обязанностей умер 42-летний Александр Трегуб. Ему стало плохо, коллеги оказали ему первую помощь и вызвали скорую, но по дороге в больницу правоохранитель скончался.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, Александр Трегуб – переселенец из Донецка, в 2014 году вместе с семьей переехал в Мариуполь. Служил в Дебальцево, Авдеевке, в последнее время – в Марьинке.

У погибшего остались жена и две дочери 12 и 14 лет.

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2017-08-11 16:00:00
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