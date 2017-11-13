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В Донецкой области на растяжке в поле подорвалась 54-летняя женщина

13.11 в 17:54

Сегодня в Бахмутском районе на растяжке подорвалась жительница села Кодема. Информация о происшествии поступила правоохранителям в 14:52.

Как установили в полиции, 54-летняя женщина пасла коров в поле возле поселка и наткнулась на взрывное устройство. В результате она получила травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу Бахмута.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст.258 УК Украины (террористический акт).

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2017-11-13 17:54:00
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