В Донецкой области на растяжке в поле подорвалась 54-летняя женщина

Сегодня в Бахмутском районе на растяжке подорвалась жительница села Кодема. Информация о происшествии поступила правоохранителям в 14:52.

Как установили в полиции, 54-летняя женщина пасла коров в поле возле поселка и наткнулась на взрывное устройство. В результате она получила травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу Бахмута.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст.258 УК Украины (террористический акт).