В Донецкой области на улице прогремел взрыв

Сегодня, 11 ноября, около 18:00 в Константиновке на улице произошел взрыв. В результате никто не пострадал, но повреждено здание салона красоты и выбиты окна в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в правоохранительные органы обратилась владелица салона красоты, которая во время взрыва как раз выходила из помещения на улицу. Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи.