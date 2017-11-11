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В Донецкой области на улице прогремел взрыв

11.11 в 20:46

Сегодня, 11 ноября, около 18:00 в Константиновке на улице произошел взрыв. В результате никто не пострадал, но повреждено здание салона красоты и выбиты окна в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в правоохранительные органы обратилась владелица салона красоты, которая во время взрыва как раз выходила из помещения на улицу. Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи.

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2017-11-11 20:46:00
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