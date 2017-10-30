В Донецкой области наблюдатель сообщил о еще одном нарушении на выборах в ОТГ

Как сообщалось ранее, вчера в Донецкой области прошли выборы депутатов в объединенные территориальные громады. По информации пресс-службы областного главка полиции, вечером поступило сообщение о нарушении на избирательном участке в селе Андреевка Славянского района.

Так, в правоохранительные органы обратился наблюдатель одного из кандидатов. Он задержал легковой автомобиль, водитель которого, по его мнению, подвозил избирателей на участок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.