В Донецкой области наблюдатель сообщил о еще одном нарушении на выборах в ОТГ
30.10 в 08:23
Как сообщалось ранее, вчера в Донецкой области прошли выборы депутатов в объединенные территориальные громады. По информации пресс-службы областного главка полиции, вечером поступило сообщение о нарушении на избирательном участке в селе Андреевка Славянского района.
Так, в правоохранительные органы обратился наблюдатель одного из кандидатов. Он задержал легковой автомобиль, водитель которого, по его мнению, подвозил избирателей на участок.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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2017-10-30 08:23:00
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30.10 в 08:03