В Донецкой области началась отработка «Мигрант»
26.10 в 16:08
Сегодня, 26 октября, в Донецкой области стартовал практический этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нелегальной миграции, а также других правонарушений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства.
Отработка проходит по всей Украине с 18 октября, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Это уже вторая операция за год. В прошлый раз, в августе, на Донетчине раскрыли 10 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. В том числе был задержан гражданин РФ, который находился в составе «ополчения ДНР».
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2017-10-26 16:08:00
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