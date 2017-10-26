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В Донецкой области началась отработка «Мигрант»

26.10 в 16:08

Сегодня, 26 октября, в Донецкой области стартовал практический этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нелегальной миграции, а также других правонарушений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства.

Отработка проходит по всей Украине с 18 октября, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Это уже вторая операция за год. В прошлый раз, в августе, на Донетчине раскрыли 10 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. В том числе был задержан гражданин РФ, который находился в составе «ополчения ДНР».

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2017-10-26 16:08:00
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