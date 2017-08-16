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В Донецкой области новый заместитель начальника полиции

16.08 в 11:22

В ходе оперативного совещания правоохранителям Донецкой области представили нового заместителя руководителя глава – Павла Алексеенко.

53-летний силовик окончил Харьковское высшее военное командное училище, работал на руководящих должностях в Нацгвардии, пограничных войсках и органах внутренних дел. Здесь он будет курировать линию превентивной деятельности, сообщает пресс-служба главка полиции.

«Не понаслышке знаю, что полиция Донецкой области - это достойная боевая единица и один из самых мощных подразделений, поэтому имею честь с сегодняшнего дня представлять полицию Донецкой области», - сказал Павел Алексеенко.

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2017-08-16 11:22:00
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