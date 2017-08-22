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В Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ

22.08 в 10:02

В минувшие выходные в районе Докучаевска Донецкой области члены ДНР обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Как говорится в отчете миссии, 19 августа около 13:00 в то время, когда беспилотный летательный миниаппарат СММ пролетал над Докучаевском с целью проверки сообщений о повреждении от обстрелов, представители миссии услышали очереди и выстрелы из стрелкового оружия (всего около 35) на расстоянии 15-20 м со стороны юга.

По оценке наблюдателей, огонь был направлен на беспилотник.

Представители СММ приземлили и забрали БПЛА, который не выглядел поврежденным.

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2017-08-22 10:02:00
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