В Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ

В минувшие выходные в районе Докучаевска Донецкой области члены ДНР обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Как говорится в отчете миссии, 19 августа около 13:00 в то время, когда беспилотный летательный миниаппарат СММ пролетал над Докучаевском с целью проверки сообщений о повреждении от обстрелов, представители миссии услышали очереди и выстрелы из стрелкового оружия (всего около 35) на расстоянии 15-20 м со стороны юга.

По оценке наблюдателей, огонь был направлен на беспилотник.

Представители СММ приземлили и забрали БПЛА, который не выглядел поврежденным.