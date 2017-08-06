В Донецкой области опорные школы не подготовлены к учебному году

Как сообщает «Общественное ТВ Донбасса», в большинстве опорных школ Донецкой области ремонт помещений так и не закончен, а ведь уже приближается новый учебный год. Из этого следует, что к 1 сентября двери этих школ не откроются для своих учеников.

На территории Донетчины, из заявленных 21 школы - только в двух известно об окончании ремонта, остальные находятся на разных стадиях ремонта.

В Мариуполе аналогичная ситуация. Подрядчиками, которые занимаются ремонтом опорной школы №66 (ООО «Марстройсервис») затягиваются сроки ремонта примерно на месяц. Объясняется это недостаточным опытом работы в подобных проектах.

Тем не менее, городскими властями уже закуплено оборудование для школы, которое намечали устанавливать с 15 августа.

На оформление документации по капитальному ремонту школы №66 по энергосберегающим технологиям потрачено более 600 тысяч гривен, на сам ремонт из областного бюджета выделено более 40 миллионов гривен.