В Донецкой области овчарка покусала 7-летнюю девочку

В Славянске в больницу попала 7-летняя девочка с многочисленными травмами. У нее диагностированы укушенная рана губы, травматическая экстрадиция двух зубов, укусы коленного сустава.

Как выяснилось, в тот день девочка пошла к подруге, которая живет по соседству. Пока та вошла в дом, со двора выбежала овчарка и накинулась на ребенка, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

На крики выбежала мать девочки и увидела окровавленную дочь. Прохожие вызвали «скорую помощь».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения всех необходимых следственных действий будет дана правовая оценка.