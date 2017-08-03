В Донецкой области овчарка покусала 7-летнюю девочку
3.08 в 07:59
В Славянске в больницу попала 7-летняя девочка с многочисленными травмами. У нее диагностированы укушенная рана губы, травматическая экстрадиция двух зубов, укусы коленного сустава.
Как выяснилось, в тот день девочка пошла к подруге, которая живет по соседству. Пока та вошла в дом, со двора выбежала овчарка и накинулась на ребенка, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
На крики выбежала мать девочки и увидела окровавленную дочь. Прохожие вызвали «скорую помощь».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения всех необходимых следственных действий будет дана правовая оценка.
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2017-08-03 07:59:00
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3.08 в 08:57