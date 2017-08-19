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В Донецкой области по ходатайству прокуратуры арестован виновник ДТП, в котором погибли два человека

19.08 в 17:53

По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, 17 августа текущего года около 9:00 на автодороге «Кременовка-Ялта» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

23-летний водитель автомобиля «ДЭУ-Ланос», двигаясь со стороны г.. Донецка в направлении с. Ялта, действуя неосторожно, в нарушение Правил дорожного движения Украины, не выбрал безопасную скорость и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двое из которых - мужчина и женщина, погибли.

Все погибшие и травмированные граждане - жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, как и сам водитель.

Сейчас виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее гибель нескольких лиц).

Приморский районный суд г. Мариуполя, поддержав ходатайство прокуратуры, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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2017-08-19 17:53:00
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