В Донецкой области подросток выпал из окна квартиры на 7 этаже
10.11 в 08:49
Вчера, 9 ноября, около 9:00 в Селидово из окна квартиры, расположенной на 7 этаже высотного дома, выпал 15-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, парень приземлился на козырек пристроенного к дому магазина и выжил.
Прибывшие на место происшествия спасатели и медики помогли пострадавшему и отвезли его в больницу.
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2017-11-10 08:49:00
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10.11 в 09:26