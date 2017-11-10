В Донецкой области подросток выпал из окна квартиры на 7 этаже

Вчера, 9 ноября, около 9:00 в Селидово из окна квартиры, расположенной на 7 этаже высотного дома, выпал 15-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, парень приземлился на козырек пристроенного к дому магазина и выжил.

Прибывшие на место происшествия спасатели и медики помогли пострадавшему и отвезли его в больницу.