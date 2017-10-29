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В Донецкой области проходят первые местные выборы в ОТГ. Уже есть нарушения

29.10 в 14:01

Сегодня, 29 октября, в Донецкой области проходят первые местные выборы в 2 объединенных территориальных громадах (ОТГ). Избирателям предстоит выбрать депутатов и глав сельского, поселкового советов объединенных территориальных громад Славянского и Бахмутского районов.

Наблюдатели гражданской сети «Опора» уже зафиксировали первые нарушения. Например, участковая избирательная комиссия (УИК) Звановской ОТГ выдала 10-ти избирателям бюллетени без их подписи в списке.

А в селе Верхнекаменское избирательный участок открылся с часовым опозданием по техническим причинам.

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2017-10-29 14:01:00
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