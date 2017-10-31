В Донецкой области против долгов по зарплате снова восстали горняки, отказываясь подниматься на поверхность

В Родинском сегодня, 31 октября, утром работники шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» возобновили стихийные протесты против невыплаты заработной платы, отказавшись подниматься на поверхность. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на председателя местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александра Абрамова.

По его словам, с утра под землей оставались 19 человек, из которых 4 – рабочие вчерашней второй смены, остальные – горняки третьей и четвертой смен. Они требуют погашения задолженности по зарплате за август, сентябрь и октябрь.

Кроме того, горняки первой смены не смогли приступить к работе из-за отсутствия самоспасателей.

К слову, это не первая финансовая проблема на «Мирноградугле». 9 октября горняки шахты «Капитальная» отказались подниматься на поверхность, требуя погашения задолженности по заработной плате. После этого им частично погасили долги.

Работники шахт, входящих в госпредприятие, неоднократно устраивали митинги под офисом «Мирноградугля».