Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен

16.08 в 11:59

Сотрудники Киберполиции Донецкой области разоблачили мошеннические схемы, с помощью которых злоумышленники забирали деньги, собранные на лечение онкобольных детей.

Так, группа мошенников состояла из пяти человек, их руководитель – 27-летний парень, который сейчас отбывает наказание на неподконтрольной территории. Когда родственники размещали объявления на телевидении или на интернет-ресурсах с просьбой о финансовой помощи на лечение ребенка, мошенники использовали указанные номера банковских карт и мобильных телефонов, а потом использовали их для завладения средствами потерпевших, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

С помощью дубликатов сим-карт они получали наличные через функцию банков "снятия денег без карточки". Всего мошенники похитили более 100 тысяч гривен. Благодаря действиям оперативников предотвращено еще 7 возможных махинаций и похищение около полумиллиона гривен.

На данный момент наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по 9 уголовным производствами, начатыми по ст. 190 (мошенничество), ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом уже направлено в суд.

/uploads/news/964x620/4yGVRZL4.JPG
/uploads/news/964x620/saAPgeLV.jpg
2017-08-16 11:59:00
Важные новости
В результате обстрела 5 населенных пунктов под Мариуполем остались без света
16.08 в 11:38
В Донецкой области новый заместитель начальника полиции
16.08 в 11:22
Лента новостей
В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен
16.08 в 11:59
В результате обстрела 5 населенных пунктов под Мариуполем остались без света
16.08 в 11:38
В Донецкой области новый заместитель начальника полиции
16.08 в 11:22
Телеведущий Мочанов призывает юношей из «Динамо» все-таки сыграть в Мариуполе: «Готов ехать за рулём автобуса»
16.08 в 10:57
В Мариуполе сегодня чтят память жертв обстрела Сартаны (ДОПОЛНЕНО)
16.08 в 10:38
Мариуполь за деньги областного бюджета решает проблемы водоснабжения и ливневых стоков
16.08 в 10:17
Мариупольцы на блокпосту нахамили военным из Ивано-Франковска
16.08 в 09:57
Неизвестные совершили очередной «налёт» на Аллею детей войны в Мариуполе
16.08 в 09:33