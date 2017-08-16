В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен

Сотрудники Киберполиции Донецкой области разоблачили мошеннические схемы, с помощью которых злоумышленники забирали деньги, собранные на лечение онкобольных детей.

Так, группа мошенников состояла из пяти человек, их руководитель – 27-летний парень, который сейчас отбывает наказание на неподконтрольной территории. Когда родственники размещали объявления на телевидении или на интернет-ресурсах с просьбой о финансовой помощи на лечение ребенка, мошенники использовали указанные номера банковских карт и мобильных телефонов, а потом использовали их для завладения средствами потерпевших, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

С помощью дубликатов сим-карт они получали наличные через функцию банков "снятия денег без карточки". Всего мошенники похитили более 100 тысяч гривен. Благодаря действиям оперативников предотвращено еще 7 возможных махинаций и похищение около полумиллиона гривен.

На данный момент наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по 9 уголовным производствами, начатыми по ст. 190 (мошенничество), ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом уже направлено в суд.