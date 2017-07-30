В Донецкой области саперы нашли останки солдата Вермахта и бойцов Советской армии

В районе Славянска военные саперы нашли большой «улов»: уничтожено более 200 взрывоопасных предметов.

Кроме того, найдены останки погибших воинов времен Второй мировой войны.

«Группой разминирования Центра разминирования ВС Украины в районе населенного пункта Славянск (Маяки) обнаружено и обезврежено 207 взрывоопасных предметов. При разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: одного солдата Вермахта и 6 бойцов Советской армии периода 1943 года», - сообщает пресс-центр штаба АТО.