В Донецкой области семья потеряла своего 5-летнего сына

В Константиновке в правоохранительные органы обратились родители 5-летнего мальчика, которые сообщили об исчезновении своего сына. Как выяснилось, семья неблагополучная.

Мальчик вечером гулял во дворе, и родители не заметили, как он пропал, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Уже через несколько часов правоохранители нашли ребенка за несколько километров от дома – у тети.