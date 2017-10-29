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В Донецкой области семья потеряла своего 5-летнего сына

29.10 в 13:13

В Константиновке в правоохранительные органы обратились родители 5-летнего мальчика, которые сообщили об исчезновении своего сына. Как выяснилось, семья неблагополучная.

Мальчик вечером гулял во дворе, и родители не заметили, как он пропал, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Уже через несколько часов правоохранители нашли ребенка за несколько километров от дома – у тети.

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2017-10-29 13:13:00
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