В Донецкой области сожгли почти 3 тысячи кустов конопли

30.07 в 08:39

30.07 в 08:39

Вчера в районе села Новофедоровка Добропольского района правоохранители нашли плантацию дикорастущей конопли. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа.

В присутствии понятых стражи порядка сожгли 2973 куста растения. Сейчас устанавливается владелец земли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.