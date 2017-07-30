В Донецкой области сожгли почти 3 тысячи кустов конопли
30.07 в 08:39
Вчера в районе села Новофедоровка Добропольского района правоохранители нашли плантацию дикорастущей конопли. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа.
В присутствии понятых стражи порядка сожгли 2973 куста растения. Сейчас устанавливается владелец земли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
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2017-07-30 08:39:00
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