В Донецкой области у Торецка большие проблемы техногенного характера

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook, сообщает о возможности сразу двух техногенных катастроф в городе Торецке, передаёт УНИАН.

Так, на местном фенольном заводе в шламонакопителе собралось уже 33 тысячи тонн жидких отходов. Переполнение этого искусственного резервуара грозит разрушению дамбы, после чего ядовитый поток хлынет на посёлок Новгородское, находящийся в непосредственной близости, и попадёт в реки Кривой Торец и в Северский Донец, являющийся одним из основных источников питьевой воды в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в связи с повреждением январскими обстрелами участка водовода «Горловка-Торецк», шахты имени Артема и «Южную» затапливает водой.

В сообщении сказано: „На поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей“.