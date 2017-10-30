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В Донецкой области в реке нашли тело 25-летней девушки

30.10 в 15:00

Вчера в 17:00 в правоохранительные органы поступила информация о трупе в реке Великоновоселковки. Тело увидел местный рыбак, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Прибывшие на место происшествия оперативники вытащили из воды тело 25-летней жительницы соседнего села Благодатное. По словам очевидцев, ее видели утром живой, девушки долго ходила вдоль берега.

На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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2017-10-30 15:00:00
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