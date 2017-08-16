В Донецкой области во время ремонта в здании детсада погиб мужчина
16.08 в 16:42
Сегодня, 16 августа, в поселке Александровка со второго этажа здания детского садика выпал 64-летний мужчина, житель Краматорска. От полученных травм он скончался.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, погибший работал в подрядной организации, которая занималась ремонтом детского сада.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
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2017-08-16 16:42:00
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