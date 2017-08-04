В Донецкой области во время установки видеокамер обстреляли наблюдателей ОБСЕ
4.08 в 16:13
Вчера, 3 августа, в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел.
«Только вчера на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между контролируемой государством Авдеевкой и контролируемой боевиками ОРДО Ясиноватой, наблюдатели миссии и работники, которые работают под их руководством, попали под обстрел из стрелкового оружия», - рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге.
По его словам, сотрудники организации устанавливали на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.
/uploads/news/964x620/cG5fmVzq.jpg
2017-08-04 16:13:00