В Донецкой области во время установки видеокамер обстреляли наблюдателей ОБСЕ

Вчера, 3 августа, в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел.

«Только вчера на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между контролируемой государством Авдеевкой и контролируемой боевиками ОРДО Ясиноватой, наблюдатели миссии и работники, которые работают под их руководством, попали под обстрел из стрелкового оружия», - рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге.

По его словам, сотрудники организации устанавливали на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.