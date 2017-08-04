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В Донецкой области во время установки видеокамер обстреляли наблюдателей ОБСЕ

4.08 в 16:13

Вчера, 3 августа, в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел.

«Только вчера на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между контролируемой государством Авдеевкой и контролируемой боевиками ОРДО Ясиноватой, наблюдатели миссии и работники, которые работают под их руководством, попали под обстрел из стрелкового оружия», - рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге.

По его словам, сотрудники организации устанавливали на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.

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2017-08-04 16:13:00
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