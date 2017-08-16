В Донецкой области вооруженные преступники напали на автомобиль почтового предприятия

Сегодня, 16 августа, около 9:00 в Краматорске было совершено нападение на автомобиль почтового предприятия.

Как рассказали сами сотрудники почты, двое неизвестных в маске на автомобиле пытались остановить «УАЗ» и открыли огонь в его сторону. В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Злоумышленники скрылись на автомобиле "Шевроле" серого цвета. Автомобиль объявлен в розыск.

По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты пяти территориальных подразделений на севере региона - Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об указанных лицах и автомобиле, просят срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована.