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В Донецкой области вооруженные преступники напали на автомобиль почтового предприятия

16.08 в 13:38

Сегодня, 16 августа, около 9:00 в Краматорске было совершено нападение на автомобиль почтового предприятия.

Как рассказали сами сотрудники почты, двое неизвестных в маске на автомобиле пытались остановить «УАЗ» и открыли огонь в его сторону. В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Злоумышленники скрылись на автомобиле "Шевроле" серого цвета. Автомобиль объявлен в розыск.

По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты пяти территориальных подразделений на севере региона - Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об указанных лицах и автомобиле, просят срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована.

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2017-08-16 13:38:00
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