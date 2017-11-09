В Донецкой области временно изменится расписание электричек
9.11 в 15:51
Донецкая железная дорога предупреждает о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов в связи с ремонтными работами на однопутном участке перегона Святогорск - Тропа.
Так, 9, 10, 13 ноября 2017 года с 06:30 до 18:30 курсировать по измененному графику движения будут следующие электрички:
- №6481 Купянск - Узловой - Святогорск;
- №6482 Святогорск - Купянск - Узловой;
- №6483 Купянск - Узловой - Святогорск;
- №6484 Святогорск - Купянск - Узловой;
- №6486 Святогорск - Купянск - Узловой.
Отмечается, что указанные поезда временно будут ходить только до станции Тропа и в обратном направлении, без захода на станцию Святогорск.
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2017-11-09 15:51:00
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