В Донецкой области временно изменится расписание электричек

Донецкая железная дорога предупреждает о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов в связи с ремонтными работами на однопутном участке перегона Святогорск - Тропа.

Так, 9, 10, 13 ноября 2017 года с 06:30 до 18:30 курсировать по измененному графику движения будут следующие электрички:

№6481 Купянск - Узловой - Святогорск;

№6482 Святогорск - Купянск - Узловой;

№6483 Купянск - Узловой - Святогорск;

№6484 Святогорск - Купянск - Узловой;

№6486 Святогорск - Купянск - Узловой.

Отмечается, что указанные поезда временно будут ходить только до станции Тропа и в обратном направлении, без захода на станцию Святогорск.