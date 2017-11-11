Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Донецкой области задержали группу мошенников, которые обманывали людей по всей Украине

11.11 в 20:06

В Донецкой области оперативники провели масштабную операцию и задержали мошенников, которые занимались интернет-аферами по всей Украине. Задержаны 4 человека, при этом курировал все действия заключенный из мест лишения свободы. Среди задержанных также его жена и сотрудник колонии, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, на счету преступной группы как минимум 30 преступлений. Супруга главаря размещала в сети объявления о продаже мелких вещей, которые необходимы в быту и пользуются спросом (памперсы, сигареты, спирт и т.д.) Покупатели перечисляли предоплату, а через несколько дней, не дождавшись заказа, звонили вновь. Продавец пояснял, что товар отправлен, но за номер накладной необходимо перечислить остальную сумму. Наивные жертвы доплачивали деньги, но заказ так никто и не дождался. «Прибыль» от одной такой схемы составляла от 400 до 30 тысяч гривен.

Оперативники провели сразу 9 обысков, в том числе и в колонии. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

/uploads/news/964x620/eYPep3No.jpg
/uploads/news/964x620/hn8Gytam.jpg
/uploads/news/964x620/cjqB6Ul5.jpg
/uploads/news/964x620/VEK3URJY.jpg
2017-11-11 20:06:00
Важные новости
В Украине потребительская корзина подорожала на 15%
11.11 в 19:33
В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек
11.11 в 18:54
Лента новостей
В Донецкой области задержали группу мошенников, которые обманывали людей по всей Украине
11.11 в 20:06
В Украине потребительская корзина подорожала на 15%
11.11 в 19:33
В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек
11.11 в 18:54
Президент Польши в декабре посетит Украину
11.11 в 18:32
Наблюдательный пункт СЦКК под Мариуполем попал под обстрел
11.11 в 18:07
В Мариуполе благоустраивают не только дворы, вошедшие в ОСМД
11.11 в 17:00
В Мариуполе две девушки угнали у своего поклонника автомобиль
11.11 в 16:29
В поезде «Мариуполь-Киев» пассажиров отравили краской – пришлось вызывать «скорую»
11.11 в 15:59