В Донецкой области задержали группу мошенников, которые обманывали людей по всей Украине

В Донецкой области оперативники провели масштабную операцию и задержали мошенников, которые занимались интернет-аферами по всей Украине. Задержаны 4 человека, при этом курировал все действия заключенный из мест лишения свободы. Среди задержанных также его жена и сотрудник колонии, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, на счету преступной группы как минимум 30 преступлений. Супруга главаря размещала в сети объявления о продаже мелких вещей, которые необходимы в быту и пользуются спросом (памперсы, сигареты, спирт и т.д.) Покупатели перечисляли предоплату, а через несколько дней, не дождавшись заказа, звонили вновь. Продавец пояснял, что товар отправлен, но за номер накладной необходимо перечислить остальную сумму. Наивные жертвы доплачивали деньги, но заказ так никто и не дождался. «Прибыль» от одной такой схемы составляла от 400 до 30 тысяч гривен.

Оперативники провели сразу 9 обысков, в том числе и в колонии. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.