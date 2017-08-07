В Донецкой области заминировали кафе
7.08 в 15:30
Сегодня в правоохранительные органы поступила информация от анонима о минировании кафе в Краматорске.
Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и взрывотехники. Территорию оцепили, персонал и посетителей эвакуировали, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Ситуация находится под контролем силовиков.
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2017-08-07 15:30:00
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