В Донецкой области заминировали кафе

Сегодня в правоохранительные органы поступила информация от анонима о минировании кафе в Краматорске.

Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и взрывотехники. Территорию оцепили, персонал и посетителей эвакуировали, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Ситуация находится под контролем силовиков.