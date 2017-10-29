В Донецкой области «заминировали» жилой дом напротив полицейского участка

Вчера, 28 октября, около 18 часов в правоохранительные органы Константиновки поступило анонимное сообщение о том, что заминирован жилой дом напротив полицейского участка.

На место происшествия прибыли силовики и взрывотехники, но взрывоопасных предметов так и не нашли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Пока продолжались следственные действия, был задержан и сам «минер». Им оказался 58-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.