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В Донецкой области «заминировали» жилой дом напротив полицейского участка

29.10 в 09:32

Вчера, 28 октября, около 18 часов в правоохранительные органы Константиновки поступило анонимное сообщение о том, что заминирован жилой дом напротив полицейского участка.

На место происшествия прибыли силовики и взрывотехники, но взрывоопасных предметов так и не нашли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Пока продолжались следственные действия, был задержан и сам «минер». Им оказался 58-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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2017-10-29 09:32:00
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