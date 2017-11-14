В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами

Сегодня в Авдеевке местная жительница, возвращаясь домой из магазина, увидела возле дороги пакет. Заглянув в него, женщина увидела в нем патроны и сразу же сообщила об этом правоохранителям.

Сотрудники группы реагирования, которые как раз проезжали мимо, нашли в пакете 90 патронов от автомата Калашникова, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данному случаю открыто уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».