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В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами

14.11 в 12:01

Сегодня в Авдеевке местная жительница, возвращаясь домой из магазина, увидела возле дороги пакет. Заглянув в него, женщина увидела в нем патроны и сразу же сообщила об этом правоохранителям.

Сотрудники группы реагирования, которые как раз проезжали мимо, нашли в пакете 90 патронов от автомата Калашникова, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данному случаю открыто уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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2017-11-14 12:01:00
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