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В Донецкой области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе трех девушек-подростков

3.08 в 11:05

В Краматорске женщина-водитель за рулем «Шкоды» попала в дорожно-транспортное происшествие: прямо на пешеходном переходе она сбила трех девушек-подростков.

По информации пресс-службы областного главка полиции, так как машина ехала на небольшой скорости, две девушки успели отскочить, а вот одна упала и попала под переднее колесо транспорта.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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2017-08-03 11:05:00
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