В Донецкой области женщина-водитель сбила на пешеходном переходе трех девушек-подростков

В Краматорске женщина-водитель за рулем «Шкоды» попала в дорожно-транспортное происшествие: прямо на пешеходном переходе она сбила трех девушек-подростков.

По информации пресс-службы областного главка полиции, так как машина ехала на небольшой скорости, две девушки успели отскочить, а вот одна упала и попала под переднее колесо транспорта.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).