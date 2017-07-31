В ДТП на трассе Донетчины пострадали пассажиры

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Александровка - Красноармейск - Константинополь».

Как сообщили в полиции, неустановленный водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле», под управлением 20-летнего водителя.

В результате аварии пострадали два пассажира «Шевроле Авео» - 28-летняя женщина и 31-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.