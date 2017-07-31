В ДТП на трассе Донетчины пострадали пассажиры
31.07 в 11:16
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Александровка - Красноармейск - Константинополь».
Как сообщили в полиции, неустановленный водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле», под управлением 20-летнего водителя.
В результате аварии пострадали два пассажира «Шевроле Авео» - 28-летняя женщина и 31-летний мужчина.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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2017-07-31 11:16:00
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