В двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней
30.10 в 15:28
В Украине зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней.
Как сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы, первый случай произошел в селе Криничное Белградского района Одесской области, второй - на территории НПП "Нижнесульский" Плеховский сельского совета (Оржицкий район, Полтавская область).
Диагноз АЧС подтвердили в лаборатории.
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2017-10-30 15:28:00
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