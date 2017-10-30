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В двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

30.10 в 15:28

В Украине зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы, первый случай произошел в селе Криничное Белградского района Одесской области, второй - на территории НПП "Нижнесульский" Плеховский сельского совета (Оржицкий район, Полтавская область).

Диагноз АЧС подтвердили в лаборатории.

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2017-10-30 15:28:00
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