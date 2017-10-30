В двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

В Украине зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы, первый случай произошел в селе Криничное Белградского района Одесской области, второй - на территории НПП "Нижнесульский" Плеховский сельского совета (Оржицкий район, Полтавская область).

Диагноз АЧС подтвердили в лаборатории.