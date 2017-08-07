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В эксплуатацию введена железнодорожная магистраль РФ в обход Украины

7.08 в 19:01

В марте 2014 года было принято решение РФ о строительстве железнодорожной магистрали направлением на юг Российской Федерации, которая не должна затрагивать территорию Украины. В то время цена вопроса составляла 45-60 миллиардов рублей.

В ноябре 2016 года в оборонном ведомстве РФ было заявлено о строительстве железнодорожной магистрали с опережением графика.

Теперь, по информации "Обозревателя" со ссылкой на собственные источники, начато движение по новой железной дороге, которая проходит по территории Ростовской и Воронежской областей.

Как сообщает агентство: „Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги“.

На очереди – открытие осенью 2017 года направления Москва – Адлер также в обход Украины.

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2017-08-07 19:01:00
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