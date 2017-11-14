В этом году в Мариуполе вновь откроется бесплатный каток - на площади Свободы уже приступили установке
14.11 в 15:25
В центре Мариуполя готовится подарок жителям города в виде катка. На площади Свободы начата подготовка к созданию ледового поля. В настоящее время уже установлены ограждения, привезёно холодильное оборудование, смонтированы домики для сотрудников, ведутся работы по монтажу деревянного каркаса катка.
По словам строителей, каток планируется открыть в первых числах декабря. На обслуживание полюбившегося места отдыха мариупольцев планируется вновь пригласить, как в прошлом году, специалистов, работавших ранее в закрывшемся несколько лет назад ледовом комплексе "Ледо".
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2017-11-14 15:25:00
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