Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В этом году в школу отправится почти 4 тысячи первоклашек Мариуполя

17.08 в 08:05

Об этом на прошедшем вчера заседании исполкома Мариуполя сообщила назначенный недавно директор департамента образования Татьяна Братчикова.

По её словам, в новом учебном году откроются 1489 классов для 36086 учеников. Средняя наполняемость классов - 24,6 учеников. Группы продлённого дня откроются в 60 школах.

По словам Татьяны Братчиковой, 2017 год станет первым учебным в жизни 3940 первоклассников, для которых откроются 152 класса с наполняемостью 26 человек. Из них 5 классов будут функционировать на базе дошкольных учреждений.

Выпускниками 2017-2018 станут 1876 учащихся.

/uploads/news/964x620/08c1Lv8X.JPG
/uploads/news/964x620/YWfnZ2Uj.JPG
/uploads/news/964x620/igxSRKLI.JPG
2017-08-17 08:05:00
Важные новости
Мариуполь «белеет» ко Дню Независимости Украины
17.08 в 09:12
В Мариуполе сокращается работа внешкольных учебных групп
17.08 в 08:39
Лента новостей
Мариуполь «белеет» ко Дню Независимости Украины
17.08 в 09:12
В Мариуполе сокращается работа внешкольных учебных групп
17.08 в 08:39
Российские пранкеры от имени Турчинова поговорили с директором «Южмаша» о ракетах КНДР
17.08 в 08:33
В Донецке произошел масштабный пожар на химзаводе
17.08 в 08:17
В этом году в школу отправится почти 4 тысячи первоклашек Мариуполя
17.08 в 08:05
Жилые кварталы Зайцево обстреляли во время выдачи гуманитарной помощи сотрудниками Красного Креста
16.08 в 20:57
В Мариуполе наградили выпускников, которые получили высшие баллы по ВНО
16.08 в 20:21
«Это фейк»: в СБУ опровергают информацию о задержании своего сотрудника в Донецке
16.08 в 19:50