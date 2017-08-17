В этом году в школу отправится почти 4 тысячи первоклашек Мариуполя
17.08 в 08:05
Об этом на прошедшем вчера заседании исполкома Мариуполя сообщила назначенный недавно директор департамента образования Татьяна Братчикова.
По её словам, в новом учебном году откроются 1489 классов для 36086 учеников. Средняя наполняемость классов - 24,6 учеников. Группы продлённого дня откроются в 60 школах.
По словам Татьяны Братчиковой, 2017 год станет первым учебным в жизни 3940 первоклассников, для которых откроются 152 класса с наполняемостью 26 человек. Из них 5 классов будут функционировать на базе дошкольных учреждений.
Выпускниками 2017-2018 станут 1876 учащихся.
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2017-08-17 08:05:00
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