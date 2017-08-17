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В ФФУ сегодня рассмотрят «мариупольский вопрос»: Павелко планирует задействовать ОБСЕ

17.08 в 11:28

Сегодня, 17 августа, в ФФУ состоится заседание комитета по безопасности стадионов, в ходе которого будет решен так называемый «мариупольский вопрос». В федерации футбола наконец решат, где все-таки пройдет матч УПЛ, запланированный на 27 августа, между «Мариуполем» и киевским «Динамо».

Напомним, игру просят перенести из прифронтового города из-за отсутствий гарантий безопасности, даже несмотря на то, что на стадионе «Ильичевец» уже успешно прошло несколько игр Премьер-лиги.

По словам специалистов, есть два варианта решения этой проблемы: либо матч 27 августа перенесут в столицу, а ответную игру в декабре проведут в Мариуполе, либо оба поединка будут перенесены на нейтральную территорию.

При этом «Футбольный клуб», ссылаясь на свои источники, пишет, что президент ФФУ Андрей Павелко планирует задействовать на заседании представителя ОБСЕ, чтобы убедить собравшихся не переносить матч из Мариуполя. Издание пишет: «По сведениям наших источников, президент ФФУ планирует в четверг на заседании комитета по безопасности стадионов (куда не будут приглашены представители киевского "Динамо", проводящего матч Лиги Европы в Португалии) использовать в свою пользу позицию какого-то специально приглашенного «представителя ОБСЕ».

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2017-08-17 11:28:00
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