В госпиталь Днепра эвакуировали двух бойцов АТО с ранениями глаз

Вчера в госпиталь Днепра доставили двух военнослужащих из зоны АТО с ранениями глаз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Сегодня в Днепр срочно эвакуированы двух Солнышек. У одного защитника тяжелое проникающее ранение - осколок зашел через верхнее веко в кость орбиты, затронут нерв зрения. У другого защитника глаз травмирован во время выполнения боевой задачи», - написала она.

После обследования пострадавших перевели в областной офтальмологический центр, их прооперировали.