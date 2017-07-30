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В госпиталь Днепра эвакуировали двух бойцов АТО с ранениями глаз

30.07 в 08:22

Вчера в госпиталь Днепра доставили двух военнослужащих из зоны АТО с ранениями глаз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Сегодня в Днепр срочно эвакуированы двух Солнышек. У одного защитника тяжелое проникающее ранение - осколок зашел через верхнее веко в кость орбиты, затронут нерв зрения. У другого защитника глаз травмирован во время выполнения боевой задачи», - написала она.

После обследования пострадавших перевели в областной офтальмологический центр, их прооперировали.

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2017-07-30 08:22:00
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