В Грузии стартовали военные учения НАТО с участием Украины

Сегодня на военной базе Вазиани неподалеку от Тбилиси в Грузии стартовали масштабные учения союза НАТО Noble Partner 2017. В них принимают участие 8 стран, в том числе и Украина.

В торжественной церемонии принял участие президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, а завтра учения посетит вице-президент США Майкл Пенс.

Всего в учениях принимают участие 2800 военнослужащих, 30 из них – представители Украины, а также до 500 единиц бронетехники.

Учения НАТО продлятся до 12 августа.