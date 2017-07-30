В Грузии стартовали военные учения НАТО с участием Украины
30.07 в 18:40
Сегодня на военной базе Вазиани неподалеку от Тбилиси в Грузии стартовали масштабные учения союза НАТО Noble Partner 2017. В них принимают участие 8 стран, в том числе и Украина.
В торжественной церемонии принял участие президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, а завтра учения посетит вице-президент США Майкл Пенс.
Всего в учениях принимают участие 2800 военнослужащих, 30 из них – представители Украины, а также до 500 единиц бронетехники.
Учения НАТО продлятся до 12 августа.
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2017-07-30 18:40:00
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