В Херсонской области два человека заболели ботулизмом

В поселке Лазурное Херсонской области двое отдыхающих женщин заболели ботулизмом. Скорее всего, причиной стало употребление вяленой рыбы.

Вчера, 14 августа, женщины попали в больницу.

«14 августа 2017 года в Херсонскую областную инфекционную больницу поступили 2 человека с диагнозом "ботулизм". Жительницы г. Кривой Рог отдыхали в пгт Лазурное, Скадовского района», - сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Херсонской области.