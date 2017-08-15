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В Херсонской области два человека заболели ботулизмом

15.08 в 15:03

В поселке Лазурное Херсонской области двое отдыхающих женщин заболели ботулизмом. Скорее всего, причиной стало употребление вяленой рыбы.

Вчера, 14 августа, женщины попали в больницу.

«14 августа 2017 года в Херсонскую областную инфекционную больницу поступили 2 человека с диагнозом "ботулизм". Жительницы г. Кривой Рог отдыхали в пгт Лазурное, Скадовского района», - сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Херсонской области.

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2017-08-15 15:03:00
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