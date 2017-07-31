В какой редакции будет принята пенсионная реформа, станет известно осенью

В Верховной Раде Украины на данный момент находятся два проекта пенсионной реформы – правительственный и депутатский. Осенью народные депутаты возвратятся к дебатам по принятию одного из них.

10 июля появился конкурент законопроекту премьер-министра Владимира Гройсмана – это проект закона о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Сообщается, что реформой Гройсмана введение второго уровня пенсионной системы не предусматривается, а некоторые депутаты и эксперты считают его крайне необходимым.

Именно относительно целесообразности введения пенсионной реформы по модели премьер-министра возник раскол мнений.

На данный момент депутатский законопроект, по словам его соавтора Наталии Веселовой, дорабатывается, ожидается его подписание более 80 депутатами уже к началу осени.





Для внедрения накопительного уровня по депутатскому законопроекту, следует повысить налоговую нагрузку, в противном случае это только увеличит дефицит Пенсионного фонда.

При этом возможны несколько вариантов повышения налоговой нагрузки: налоги повышаются для работодателя или работника; работодателя и работника; работника и государства.

Авторами депутатского пенсионного проекта предлагается введение дополнительного налога с дохода физических лиц, не достигших 35 лет. Он пойдёт на накопительный уровень пенсионной системы: поначалу это 2% от дохода, в последующем – ежегодный рост на 1%, пока он не достигнет 7%.

Но здесь есть определённая проблема, ведь в Украине накопительный уровень регулирует закон, согласно которому его невозможно внедрять, пока существует дефицит Пенсионного фонда…





По расчётам Минсоцполитики, дефицит Пенсионного фонда будет постепенно снижаться до 2027 года, после этого срока бюджет Фонда станет бездефицитным.

Относительно обязательного накопительного уровня позиция правительства также „за“, но неизвестно – „когда“. Ранее это был 2019 год, теперь всё чаще фигурирует 2021 год.

А вот добровольно перейти на накопительный уровень, который смог бы обеспечить приемлемый размер пенсий, согласны только 5% будущих пенсионеров. На данный момент такое решение в народе более чем не популярно, ведь уровень доверия и к правительству, и к сохранности своих средств стремится к нулю…