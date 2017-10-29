В Карпатах сильный снегопад

Горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. К тому же, к осадкам добавился и сильный ветер.

Интернет-пользователи выкладывают снимки непогоды в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, завтра погода не улучшится. На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

«В течение суток 30 октября в горной части территории Закарпатской области ожидается сильный, на востоке местами очень сильный снег и мокрый снег. В горах местами гололед, изморозь и сложные отложения. На горных участках дорог гололедица. На большей части территории области и г.Ужгорода сохранится сильный ветер 15-20 м/с, в горах местами порывы 25-30 м/с, метели», — говорится в сообщении областного гидрометеоцентра.