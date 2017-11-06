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В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку

6.11 в 09:56

Вчера в Киеве футбольные фанаты «Динамо» и одесского «Черноморца» устроили массовую драку, в которой, по информации самих ультрас, приняло участие около 190 человек.

Инцидент произошел около 20:00 на улице Василия Касияна. Когда сюда приехали силовики – большинство фанатов разбежалось. Поэтому задержать удалось около 30 человек.

«Всех их доставят к управлению полиции для дачи объяснений. Информация о пострадавших уточняется», - сообщает пресс-служба полиции Киева.

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2017-11-06 09:56:00
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