В Киеве ко Дню Независимости прошел грандиозный военный парад (ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ)
24.08 в 16:14
Сегодня, 24 августа, на Крещатике в Киеве прошел масштабный военный парад, в котором, помимо украинских бойцов и техники, приняло участие более 200 иностранных военных из США, Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Молдовы и Польши. Все они в составе колонн промаршировали по Крещатику.
С праздником украинцев поздравили высшее руководство страны, первый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, главы оборонных ведомств Турции, Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, заместитель министра обороны Великобритании, глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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2017-08-24 16:14:00
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24.08 в 16:36