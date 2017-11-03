В Киеве мужчина попал в больницу с ботулизмом

1 ноября в Киеве зарегистрировали очередной случай ботулизма: в реанимацию попал мужчина, который накануне употреблял рыбную продукцию.

В Госпродслужбе сообщают: «Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что больной и его жена употребляли в пищу рыбную продукцию – рыбу плотву вяленую, приобретенную в продовольственном магазине в Киевской области».

Сейчас мужчина в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №3. Сыворотку от ботулизма ему не вводили, так как ее нет.