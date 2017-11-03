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В Киеве мужчина попал в больницу с ботулизмом

3.11 в 08:08

1 ноября в Киеве зарегистрировали очередной случай ботулизма: в реанимацию попал мужчина, который накануне употреблял рыбную продукцию.

В Госпродслужбе сообщают: «Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что больной и его жена употребляли в пищу рыбную продукцию – рыбу плотву вяленую, приобретенную в продовольственном магазине в Киевской области».

Сейчас мужчина в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №3. Сыворотку от ботулизма ему не вводили, так как ее нет.

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2017-11-03 08:08:00
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