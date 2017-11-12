В Киеве прошла очередная акция протеста - Марш возмущенных

В воскресенье, 12 ноября, в центре Киева порядка 500 человек провели шествие "Марш возмущенных", среди них были сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Марш протестующих стартовал около 13:30 с Михайловской площади, протестующие требовали принять закон об импичменте и Антикоррупционном суде. "Марш возмущенных" сопровождали около 300 правоохранителей, сообщили в полиции.

Спустя почти час шествие завершилось у здания Верховной Рады, где началась акция протеста. Здесь проходит вече с участием Саакашвили и ряда народных депутатов. Со сцены продолжают звучать требования о внесении на рассмотрение ВР законопроекта об импичменте президента.

В свою очередь Михеил Саакашвили анонсировал на 19 ноября проведение очередной акции на площади Конституции в Киеве. По его словам, народные вече будут проходить возле здания Верховной Рады каждое воскресенье до 3 декабря. После этого, если власть не ответит на требования протестующих под парламентом, Саакашвили грозится начать процедуру народного импичмента президента.

Напомним - ранее, под зданием Верховной Рады прошел очередной митинг. Он был запланирован как продолжение акции протеста, начатой 17 октября. Участники требовали отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения новых правил выборов в парламент (на основе открытых списков).